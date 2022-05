Martine FREROT

Martine Frérot, 6o ans .depuis le 17 Aout 2012



je suis rentrée sur viadeo en cherchant une Amie perdue de vue...que j'ai d'ailleurs retrouvée ! Merci Viadéo !



A la retraite depuis le 1er Septembre 2012, j'ai eu une carrière très riche et intéressante. N'hésitant pas à me remettre en question régulièrement, 27 déménagements.... en France mais aussi en Polynésie et Nouvelle Calédonie..



Divorcée depuis 1987, Mère d'une fille Marion, qui habite Lyon et qui est formidable..



JE NE SUIS PLUS A LA RECHERCHE D'UN JOB...après 17 ans pour MANPOWER en tant que responsable d'Agences (6 agences de Paris à Montélimar en passant par St Chamond, Roanne ou cours la Ville...) et 6 ans d'Adecco et RH Facilities du même Groupe ...10 ans d'agro alimentaire en première partie de carrière ...et dans l'Immobilier en fin de Carrière.. j'apprécie ma Retraite bien méritée et la Vie à fond..



JE LAISSE MA PLACE aux JEUNES (ET MOINS JEUNES qui veulent continuer leur Vie Professionnelle)



la Vie Professionnelle ne me manque pas du tout en revanche je poursuis la découverte du Monde et de ses Habitants...



Je suis curieuse de tout, optimiste née, courageuse et opiniatre.

Bien entendu, les défauts qui vont avec !! très indépendante

! Des Ami(e)s extraordinaires...

Je savoure autant de ma Retraite que de ma Vie Professionnelle ! c'est possible ...J'ai terminé les 800 kms (fais les 800 autres l'année d'avant )du chemin de Compostelle sur le Camino Francès en Espagne, d'est en Ouest, Aventure formidable. J'ai vécu les 4 mois d'hiver sur mon ile de Moorea en Polynésie , et j'ai savouré tous les sports que j'aime, Pirogue va'a, vélo, natation dans le lagon translucide, retrouvailles entre Amis...

J'ai donné un peu de mon temps durant quelques mois à ma petite commune de Saint Priest la Roche dans La Loire à la Bibliothèque... préparation des Feux de la Saint Jean aussi qui me tenaient à coeur..un succès.. Fin Août 2015 j'ai descendu le long du fleuve Loire à Vélo du Mont Gerbier des joncs à St Nazaire. Seule et un vrai bonheur de rencontrer les ligériens d'ailleurs et d'être aussi près de mon fleuve.

Je fais partie depuis juin 2014 de l'Association Fleuve Loire Fertile, FLF très sympa, allez sur le siteArray fertile.fr et aussi sur le Projet que nous soutenons de Portraits de Loire sur le site européen ULULE

j'habite sur une colline dominant ce magnifique fleuve...et je m'évade une partie de l'hiver au soleil et à la découverte du reste du Monde ... cette année QUito équateur et Pérou avec mon AMie Nancy équatorienne que j'ai rencontré sur LE Camino Frances en Espagne en 2013.

Je finalise actuelemen Le canal entre les 2 mers à vélo de Royan à Séte où Port lanouvelle ...

partie toute seule comme d’hab Des Amis ont souhaité venir terminer le parcours depuis Carcassonne ou j’écris ces Qq lignes... (13/5/2018 ) encore une belle aventure au milieu de la nature et de belles découvertes , tant humaines , qu’animales ou paysages ...prochain projet ? Je ne sais pas encore...

Une semaine à Chypre avec ma fille adorée en novembre... la Polynésie de nouveau en 2020... et...



Belle journée à Tous, et toutes !. et une belle VIE Professionnelle !

pour Vous moi je savoure la suite de ma Vie et surtout l'instant présent !



Mes compétences :

Fédératrice

Réactive

Vente

Formation

Sourcing