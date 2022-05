Martine GABISON CRETENET

Titulaire d'un doctorat en communication et arts du spectacle, j'ai trouvé à travers la recherche universitaire le prolongement indispensable de ma pratique artistique. La rigueur et la méthode sont les moteurs essentiels de la mise en route de quelque projet qui soit. La pluridisciplinarité de mes activités et la transversalité de mes compétences me poussent souvent à travailler seule, mais je crois aux vertus du travail d'équipe et l'échange de points de vue.

les Arts visuels, le théâtre et en particulier la marionnette me permettent à la fois de pratiquer un savoir faire qu'un faire savoir.



Mes compétences :

Théâtre