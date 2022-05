Philippe ETCHEBARNE

Bonjour

Je suis Philippe J'habite à Biarritz,J'ai 62 ans et je travaille en tant que Laborantin Noir et Blanc Argentique au magasin de Biarritz ,Le 3ème Oeil.

en tant que photographe ,je fais beaucoup de numérique et suis intéréssé par les paysages ,l'architecture , la mer et la montagne bien sur.

J'utilise plusieurs Logiciels tels que photoshop,illustrator ,adobe premiere et vidéopad pour la vidéo car j'ai fait beaucoup de vidéos aussi ,j'ai connu les premiers caméscopes VHS et j'ai évolué jusquau matériel en numérique actuel.

JE RECHERCHE ACTIVEMENT UN OU UNE MARIONNETISTE A FILS AFIN DE FAIRE UNE FILM D'ANIMATION EN DVD DISTRIBUE EN MAISON D'EDITION



