Martine GANDOIS

Bonjour je m'appelle Martine et suite à un licenciement pour inaptitude professionnelle, j'ai été reconnue travailleur handicapé, possibilités d'aides à l'embauche, ce qui ne m'empêche pas de travailler,

Depuis 2010 j'ai dû me reconstruire physiquement, reconstruction longue mais efficace.

J'ai également participé à des ateliers collectifs chez CAP EMPLOI.

A ce jour je recherche un emploi dans l'accueil physique et téléphonique ou/et tâches administratives. J'aime beaucoup le relationnel et mon expérience de + de 30 ans dans le secrétariat m'a permis d'aborder tous les aspects de ce métier.

Je suis disponible immédiatement.





Mes compétences :

Tempo

Paye/Prsi