Martine GARETIER

Astrologue - tarologue depuis 1986

j'ai souhaité au travers du magazine ASTR'OH ! transmettre mes connaissances dans ces domaines ésotériques et donner l'opportunité à d'autres professionnels de techniques d'évolution personnelle de s'exprimer dans ce magazine.

ASTR'OH ! est un magazine spécialisé dans les techniques prédictives et les sciences humaines.

Didactique et ludique, il s'élargit aux techniques du bien-être ciblant à la fois le grand public et un lectorat de passionnés.

Notre équipe de rédaction est composée de professionnels proposant aux lecteurs des articles liés à ce qu'ils pratiquent tous les jours dans leur travail.

Notre société éditrice ASTR'OH!SAS est constituée de personnes privées qui n'appartiennent à aucune obédience.



N'hésitez pas à consulter notre site :

astr-oh-lemagazine.com



Mes compétences :

Morphopsychologie

Astrologie

Graphologie

Développement personnel

Feng shui