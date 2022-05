Martine Garreau

France

Née à La Rochelle



Actuellement chef de projet : Association L'Améllisse "La Mère et L'Enfant (JO du 03 dec 2013)



FORMATIONS:



CAP Employée de bureaux

Niveau CAP Meunuiserie

Titulaire du BAFA

2004:premier degrés reiki

2OO7: Formation thérapeute en massages

Deuxième degré reiki

2OO8: Initiation aux energies cristique, quantiques et cristallines.





EXPERIENCE:

1977-1979: Animatrice de colonnies de vacances

1979-1982: Secrétaire en assurance (saisie)

1983: Gérante Crêperie

1984:Confection et vente de vêtements statut vendeur ambulant.

1985-1988: Saisonnière en restauration: service et commis de cuisine en hôtel (suisse)

1988: Salariée Agricole: Ramassage, triage et calibrage de fruits et légumes

1989-1990: 1ère Cantonnièrede france- Entretien des espaces verts et des bâtiments

1990-1995: Salariée agricole (emballage fruits)

1997:Agent polyvalent:

-Tenue de la caisse

-Accueil clientèle

-Nettoyage des locaux

2000-2OO1: Gérante de crêperie

2OO3:Bénévole sur des rencontres de parentalité avec des personnes en grande difficultés sociales-animation de peinture sur verre-animatrice de différents temps de paroles et d'écoute- structure support ADMR

Depuis 1978 je pratique la cartomancie, magétisme de façon bénévolle.

J'ai donné la priorité a mes enfants plutot qu'au travail pendant de nombreuses années.

Maman au foyer pour moi c'etait important.

A ce jour je pratique voyance, cartomancie, massages .

Je vous souhaite le meilleurs



Autre activité

Changez vôtre vie . Opportunité



Mes compétences :

Cartomancie

Massages Bien être

Soins énergétiques