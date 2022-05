Martine GAUTHIER

Accueil et encaissement, commandes, réception et mise en rayon des marchandises, rotation des stocks, suivi quotidien des dates de péremption des produits frais, mise en place des fruits et légumes, contrôle de qualité des fruits et légumes. Formation chef caisse, gestion des caissons, gestion du coffre, clôture des caisses, préparation des bordereaux et des pochettes pour les convoyeurs, commandes et réception des marchandises.

Aide ponctuelle :

- fruits et légumes (mise en place et vente)

- fromages (vente)

- boulangerie (vente)

- poissonnerie (mise en place et vente)

- station service (vente, encaissement et réception des bouteilles de gaz)



Mes compétences :

Caisse