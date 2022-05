Martine GAUTHIER BRIEAU

Les chemins de vie ne sont pas toujours linéaires.. ils participent d'une évolution constante de soi même.



Parfois la vie nous malmène et nous avons besoin alors de soutien, d'écoute et de conseils nous permettant d'aller de l'avant.



Il y a 15 ans, j'ai connu ces moments où la vie était particulièrement difficile. Mon plus grand remède a été la méditation : Méditation du calme mental, que j'ai fait évoluée vers la réflexion méditative et au fil du temps, méditation active, ce qu'aujourd'hui nous appelons la conscience de l'instant présent.



C'est au cours d'une reconversion professionnelle, il y a 8 ans, que s'est imposée à moi la Sophrologie. C'était là l'occasion de partager mes connaissances de façon plus simples, par des techniques utilisables sur le champ pour tout un chacun.



Depuis, des formations en psychologie, en développement personnel, en aromathérapie ont complété mes compétences.



N'est-il rien de plus beau que de vouloir transmettre ce qui nous a fait du bien ?



En quoi consiste la Sophrologie :



Transformez :

Votre stress en calme intérieur,

Vos doutes en confiance,

Votre fatigue en énergie.



Accompagnez :

par la respiration, la relaxation, la visualisation, la pensée positive et des exercices dynamiques simples.



Gérez :

vos soucis de santé : crispations musculaires, douleurs, maux de dos, de ventre, de tête.. maladies psychosomatiques ou lourdes



vos soucis psychologiques : stress, sommeil, timidité, concentration, anxiété, angoisse...



vos étapes difficiles : entretien professionnel, examen scolaire, suivi médical, accouchement, deuil, situations émotionnelles perturbantes.



Ou pratiquer ?



- en séance individuelle, les lundi, mardi, mercredi après midi ou le vendredi toute la journée (sur rendez-vous à mon cabinet de Chantilly)



- en séance collective, les mardi et vendredi soir (19h/20h et 20h15/21h15) à Fosses (95) ou le samedi matin (9h/10h) à Gouvieux (60)



- un cours de méditation a eu lieu également le samedi matin de 10h15 à 11h15 à Gouvieux (60)



- Ponctuellement, le dimanche en stage à thème.

Le prochain aura lieu le dimanche 24 juin sur la l'ouverture du coeur et la spiritualité (stage sophro et Qi gong)



Mes compétences :

Santé

Méditation