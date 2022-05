Martine GIMBRE

Après 35 ans d'expériences dans le développement et le suivi de différents procédés de fabrication industrielle, puis dans l'analyse et la caractérisation des défauts inhérents à ces process ( ou l'amélioration continue et la satisfaction du client était l'objectf n°1), je suis aujourd'hui convaincue que mes compétences sont réutilisables dans diverses industries



Mes compétences :

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Global 8D

FMEA

analyse et caractérisation de défauts

développement et suivi de procédés