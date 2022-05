Martine GIUSTI

Un parcours diversifié, une mobilité géographique régulière, des centres d’intérêt et de développement auprès des acteurs majeurs, issus tant de l’économie libérale que de l’économie sociale et solidaire, m’ont conduit naturellement à me positionner sur l’accompagnement des consultants et des entreprises avec le portage salarial.



Convaincue que la réussite de chacun passe par la synergie de plusieurs, je suis très attachée à la notion de réseaux et à la complémentarité des individus. La vie associative m’a également permis d’être au plus près de ce secteur dynamique et prenant, mais riche de belles rencontres.

Enfin, les valeurs de développement durable me tiennent particulièrement à cœur qu’elles soient économiques, sociétales et environnementales, valeurs que j’ai pu intégrer dans mes différentes postes de direction depuis une dizaine d’années.



Dans une relation gagnant-gagnant, Cadres en Mission me permet de mener des actions collectives notamment à travers des ateliers d’échanges d’expériences. C’est en effet pour les valeurs qu’elle porte que je me suis naturellement rapprochée de Cadres en mission. Son dynamisme et ses finalités : accompagner les entrepreneurs, rassembler les compétences et leur apporter un réel soutien pour la réalisation de leurs projets ont motivé mon choix de rejoindre cette entreprise humaine.



Cadres en Mission est une société de portage salarial et un réseau d'experts. Elle accompagne le développement professionnel des consultants, porteurs de projets et favorise le travail collaboratif entre professionnels via ses pôles d'expertise. La dynamique créée a pour objectif d'apporter 15 à 20% d'opportunités d'affaires en plus par rapport à une démarche isolée.



