Martine GRANGER

J'ai toujours dessiné, depuis l'enfance je peins, pendant toute mon adolescence je couvrais mes livres et cahiers de dessins .

Mon oncle Jacky est artiste peintre , il m'a enseigné différentes

techniques.

Mon parcours d'artiste s'est déroulé majoritairement dans la ville de Corbeil Essonne. J'ai fréquenté pendant 10 ans l'atelier de Jean Luc Delrieu et je suis adhérente depuis 2000 à l'atelier libre Léonard. Enfin, je participe depuis 10 ans au parcours d'artistes.

J'ai fait de nombreuses expositions à Corbeil, Vigneux, Montgeron, Paris, Ponthierry et Mennecy et j'ai participé à des salons dans des communes comme Brinville, Saint Sauveur et Corbeil Essonne.

J'ai été élève à l'atelier Elzevir à Paris de 2005 à 2008 ; là j'ai appris bons nombres de techniques comme l'acrylique, le pastel ou encore l'huile.

J'ai participé à l'élaboration d'un conte de Fées en 2009.

Je prépare le second ....

Je prévois d'illustrer un recueil de poèmes.

Par ailleurs, je suis en train de monter une association à but pédagogique et artistique. Je vais animer des ateliers artistiques dans le but d'illustrer des histoires vécues ou imaginées...



Mes compétences :

Animatrice

Dessin

Illustration

Peintre