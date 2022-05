Martine GROS

KayakMed est une société située à Sète près de Montpellier en Languedoc-Roussillon. KayakMed propose des randonnées en kayak de mer, du Stand Up Paddle et de la pirogue polynésienne, à Sète, Cap d’Agde et en pays de Thau, pour les individuels, les groupes et l’évènementiel.



Les séminaires « KayakMed » Incentives ou Team Buildings

De 5 à 400 personnes – 2h à plusieurs jours

- Développer la motivation et la cohésion de groupe des équipes autour de la pratique du kayak de mer, du stand up paddle, de la pirogue polynésienne, et du surf-ski

- Défis par équipe, challenges sous forme de mini-olympiades, détente, découverte & gastronomie de qualité.

Séminaires dans le département de l’Hérault (Montpellier, Sète, Cap d’Agde, Etang de Thau)

D’autres activités sont possibles, comme le canyoning, la spéléologie, le catamaran, le jet-ski, la plongée, le kite-surf, & avec des partenaires diplômés d’état.

KayakMed possède le statut d’opérateur de séjour, enregistré à Atout France.