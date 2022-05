Martine GUAY-VADON

Actuellement préventeur en sécurité je vais intégrer au 1er septembre un nouveau poste de conducteur maîtrise d'oeuvre au sein de la DISI ESCOTA / Vinci Autoroutes

une année d’expérience terrain vécue sur les travaux de PMG, ce qui m'a permis de montrer ma réelle envie de travailler en qualité de maître d'oeuvre

afin de progresser et de répondre aux attentes de mes nouvelles missions, je viens de m'inscrire au CNAM d'Aix en Provence sur un projet de validation de UE en BTP (ingénieur en BTP) dans le but de consolider et d'approfondir mes connaissances. je veux être force de proposition au sein de ma nouvelle équipe.



Mes compétences :

Management

Economie

Environnement

Prévention