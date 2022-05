Martine GUILLOT

Je vous accueille en Savoie, pour valoriser votre Image.

L' Atelier d'Harmonie propose un accompagnement sur le plan PERSONNEL ou PROFESSIONNEL pour exploiter le potentiel de votre apparence physique tout en respectant vos valeurs, votre style et votre personnalité pour vous aider à trouver une image qui vous ressemble.

Homme ou Femme, individuel, en milieu professionnel ou mariage, mon but est de vous aider à gagner de la confiance en vous, de vous construire une image durable et authentique !



Mes compétences :

Conseil en image

Coaching

Maquillage

Coiffure