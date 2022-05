Martine GUILLOT

Après une expérience de 20 ans dans la Gestion Administrative, je perfectionne aujourd'hui mes compétences dans le domaine du Secrétariat avec l'option Comptabilité au sein de l'institut IFOCOP.

Je recherche une mission d'application pratique pour la période du 16 février au 28 juillet 2015 avec la possibilité de prolonger la collaboration à long terme après cette période.



Je recherche essentiellement dans le département du 91 et Paris 13ème.



Mes compétences :

Gestion administrative

Ressources humaines

Assistance comptable

Gestion Administrative et Comptable

Sage Compta, Procom et Gescom

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint