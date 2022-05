Martine GUYOT

Mon expérience s'est bâtie au fur et à mesure des années, m'adaptant sans cesse à mon environnement afin de répondre au mieux aux demandes en tenant compte des contraintes qui étaient les miennes.

A force de volonté et de ténacité, mes compétences sont reconnues. Je suis respectée par mes clients internes mais également par mes fournisseurs car je fonctionne en transparence, avec rigueur et équité afin que chacun parvienne à atteindre ses objectifs. Je ne fais par conséquent, jamais l'impasse sur le mode opératoire qui passe par une mise en concurrence loyale et renouvelée à chaque tractation. A la valeur travail s'ajoute celle d'une démarche saine.

Je suis une personne qui s'engage dans ce qu'elle entreprend.

Trésorière du C.E. depuis trois mandats, membre CHSCT pour la troisième fois consécutivement (deux mandats en tant que secrétaire), je suis également attachée aux aspects que revêtent la vie du salarié, ses conditions de travail, l'amélioration de ces conditions, le mieux être qui peut lui être apporté par les actions menées et engagées par le comité d'entreprise.et le CHSCT.



Mes compétences :

Formateur MM

SMARTBUY interface achats

E-sourcing

Microsoft Word

Microsoft Excel

MICROSOF OFFICE

KEY USER MM - ERP SAP