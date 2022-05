Soignante passionnée pendant trente huit ans j'ai donné à ma carrière un tour nouveau ! j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont obligée à changer de 'vitesse' ! aujourd'hui, plus sereine, moins stressée, j'exerce ma passion la naturopathie, et je m'adonne à mes deux piliers le yoga et la méditation zen qui me portent dans ma vie de femme et de soignante !