Martine HEBETTE

Bonjour,



Certifiée par l'Institut des Neurosciences Appliquées, je suis Coach spécialisée dans:

Formations Prise de Parole en Public

Lifecoaching ou coaching de vie

Formation et coaching Bonheur au travail, Ateliers Bonheur

Coaching artistique/ acteurs, chanteurs, musiciens: préparation mentale, technique et artistique à la scène et aux auditions.



Mon approche est unique et allie le travail CORPOREL et VERBAL.

Cette synergie corps-esprit vous dynamise et vous donne de puissants outils pour faciliter votre passage à l'action et, pas à pas, créer un changement durable.



FORMATIONS BONHEUR AU TRAVAIL

Le bien-être de vos collaborateurs comme outil de management vers une plus grande efficience



Destinée aux dirigeants et managers, cette formation vous accompagne vers un style de management motivationnel et bienveillant, qui augmente l'énergie et le rendement tout en diminuant la peur, afin de s'adapter

aux changements rapides et aux contraintes financières de productivité actuelles.



LIFE COACHING: FONCEZ VERS LE BONHEUR ET DONNEZ DU SENS A VOTRE VIE

Femmes qui courent avec les Loups, Femmes actives ou non, Femmes de coeur et d'esprit,



Vous voulez changer de vie,de cap, de métier?

Vous souhaitez réussir votre projet amoureux, personnel ou professionnel?

Vous avez tout pour réussir et pourtant çà ne se passe pas comme vous le souhaitez?

Ne restez pas dans l'impasse. Rebondir est votre grande force et fait progresser l'humanité! Osez devenir grand!



Je vous aide

à vous ressourcer, à reprendre confiance , à exprimer votre puissance, à attirer à vous l'argent qui vous sécurise, la relation qui vous convient,

à vous libérer de vos entraves et à changer vos comportements, à faciliter votre vie et vous mettre en route vers la planète de vos souhaits.

Loi d'attraction, visualisation créatrice,sentiment d' appartenance et amour universel.



FORMATIONS PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Entreprise, consultants, avocats, conférenciers,dirigeants

Individuel ou collectif



Je vous donne des outils pour

Vaincre le trac, convaincre,poser la voix,développer votre charisme,

Décrocher le contrat face à la concurrence,

Rebondir, être au service de son sujet et du public

Je vous initie aux techniques théâtrales (corps, voix, présence et méthode Actor's studio)

et y allie les outils de coaching (teambuilding, gestion de conflits, assertivité)



FORMATION CORPORELLE pour ACTEURS, CHANTEURS et MUSICIENS:Array

COACHING ARTISTIQUE: FONCEZ VERS LA LUNE ET DECROCHEZ VOTRE ETOILE.

Professions du Spectacle, de la Représentation et de la Création: Théâtre, Opéra, Danse, Médias, Cinéma, Mode, Photo, Musique,Ecriture



Vous avez du talent mais n'osez pas vous vendre?

Vous voulez changer de cap, vous êtes en transition et perdez courage?

Vous voulez durer et enfoncer les bonnes portes?

Vous avez un projet à mener à bien?



Je vous aide

à prendre confiance en vous, croire en votre réussite, vous concentrer et focaliser sur ce que vous voulez,

à réussir vos auditions,castings et entretiens, à déstresser et vous ancrer.

à relever les défis, viser l'excellence en vous amusant!



QUI SUIS-JE?



Je suis une femme heureuse et pleine d'énergie.

Vous bénéficiez :

De mes compétences et joies ARTISTIQUES: danseuse, comédienne et chorégraphe pour le théâtre et l'opéra depuis plus de 30 ans, j'ai travaillé dans des structures de haut niveau d'exigeance

De mes connaissance du CORPS au travers de la danse , mais aussi de la respiration, du reÏki, du massage. J'enseigne ma propre méthode d'ancrage et de libération par le mouvement.

D'une EXPERIENCE DE VIE riche qui m'a amenée à faire in parcours de DEVELOPPEMENT PERSONNEL depuis 20 ans.



C'est pourquoi j'aime vous accueillir avec compassion, écoute, et respect , mais aussi humour et intuition.



Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Ecoute

Empathie

Energie

Intuition

Prise de parole

Professionnalisme

Résilience