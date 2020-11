Alexis van Stratum (1976) est metteur en scène, réalisateur, comédien et formateur multilingue (parfait bilingue FR/NL avec très bonnes connaissance et bon accent en anglais) sorti du Conservatoire dAnvers (Théâtre) et de lINSAS Bruxelles (Réalisation).

Réalisateur et coscénariste de plusieurs films dont les courts-métrages "Les enfants de cœur" (2001), "Classes Vertes » (2008) et « Albertine » (2014), primés dans de nombreux festivals internationaux et diffusés à la télévision en France, Espagne, Suisse, Belgique au Japon et aux États-Unis

Auteur et metteur en scène de spectacles dont "Hystéries" (2004) et le spectacle musical biographique « Kafka, les années Felice » (2015).

Il est également professeur dacteur face à la caméra, de création seul en scène et de réalisation.

A travers des thèmes comme lamour, la vieillesse, la névrose, la déperdition et lexclusion du bouc émissaire, Alexis recherche la ligne fine entre drame et humour.

Actuellement, il développe plusieurs projets de long-métrages et de spectacles.





Mes compétences :

Formateur

Acteur

Réalisateur film

Scénariste

Metteur en scène