Martine HUBER

Au cours de mes années d’expérience professionnelle, j’ai été amenée à accroÏtre ma polyvalence, mon efficacité et ma réactivité en temps qu’assistante des gérants d’une PME et de directeurs dans un groupe.

Ayant ce souhait de valoriser mes atouts et également de retrouver l’humain au cœur de mes fonctions, je suis à l'écoute du marché pour un poste d'assistante/adjointe sur le sud-est parisien.

Ma polyvalence, mon savoir-faire et mon savoir-être pourraient être un soutien efficace dans l'organisation administrative ainsi que dans la gestion des relations internes et externes d'une direction, d'un service ou d’une PME.



Mes compétences :

Rédactionnelles et relationelles

Organisation du travail

Outils bureautique

Mailing

Gestion de dossiers

Publipostage

Gestion des priorités

Polyvalence

Bâtiment

Réponse aux appels d'offres