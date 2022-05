Martine HUIBAN

L'un de mes domaines de prédilection est le marketing.

J'ai acquis plusieurs expériences dans ce secteur, ainsi que dans le secteur de la Grande distribution et du Textile, notamment auprès de deux grands noms de la distribution ; Carrefour France et le Groupement des Mousquetaires.



Plus récemment et avec plaisir, j'ai intégré un centre de formation qui me permet aujourd'hui de pratiquer dans un domaine qui m'a toujours attiré : le recrutement.



Ce dernier poste me permet de mettre pleinement en pratique mes compétences et mon sens de l'autonomie, ce qui me conforte dans le projet de rester dans le secteur de la formation.



Mes compétences :

Étude de marché

Community management

Rédaction

Marketing

Grande distribution

Communication

Chef de produit

Textile