Je m'appelle Martine JACHIMCZAK, je demeure au 2 rue Petit PARIS 19ème, j'ai exercé les fonctions de secrétaire médicale : accueil des patientes, contacts téléphoniques, prise de rendez-vous, frappe d'expertises médico-légales et judiciaires sur dictaphone, réservation de salles lors des conférences médicales. J'ai également exercé en tant que secrétaire administrative : prise de notes (sténo-dactylo), présentation et frappe de documents, classement du courrier et des dossiers.et j'ai travaillé dans le domaine de l'immobilier en tant qu'assistante de copropriété : frappe des procès-verbaux et des convocations des assemblées générales (envoi et diffusion), déclaration de sinistres aux assurances, demande de devis aux différentes entreprises avant travaux, envoyer les ordres de service aux différentes entreprises. Collaboration avec l'avocat de la copropriété. Traitement du courrier. Enregistrer et saisir les informations nécessaires à l'aide de l'outil informatique^.



Mes intérêts personnels sont les suivants : théâtre, danse, gymnastique et athlétisme, voyages..



Mes compétences :

Techniques d''archivage

Accueil clients et patients.

Frappe d'expertises medico-légales et judiciaires