Martine JOLIVET

Actuellement en poste chez Allburotic

Je suis dans le monde du photocopieur depuis 1991.

Tout au long de ces années j'ai acquis une expérience importante allant du secteur de la grande entreprise à la PME.



Je suis autonome et consciencieuse, méthodique et organisée, avec un sens du relationnel et un esprit d’équipe qui me permettent d'avoir d'excellentes relations avec de nombreux collègues.

Je suis également patiente, énergique, et je m'adapte facilement.