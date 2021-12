Brice DUFOUR

Dirigeant de Vauban & Infotec by Vauban.



Vauban est une société de conseils et de services. Nous mettons en place des solutions technologiques personnalisées et adaptées aux PME. Chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres. Nous sommes convaincus que la technologie sur laquelle s'appuient vos tâches doit être adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise. Par conséquent, les solutions que nous proposons sont totalement personnalisées.

Systèmes d'impression - Audit - Multifonctions - Sauvegarde informatique - Protection des données.



Mes compétences :

Management d'équipe

Développement de compétences

Gestion de réseau

Business développer

Manager développer

Création d'entreprise