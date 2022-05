Martine K.

Formation (exhaustif:)

-Lettres Classiques(Latin-Grec)Faculté de Lettres Amiens

-Conservatoire Art Dramatique régional :2 ans

-Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT Paris dit "Centre Dramatique-Rue Blanche")

-Formation communication (différents labels ,Conseil Général 17,IRFREP 17,etc...)

Chargée de développement pour différentes Compagnies à Paris puis à La Rochelle

A La Rochelle:diffusion d'artistes,comédiens,musiciens,plasticiens,dans le cadre de mon auto-Entreprise

(ex:LIVIO CIRCUS,Cie TOHU-BOHU,ODYSSEE THEATRE,Cie de La Tasse de Thé,TRESSAGE FOU Cie,Cirque VOLTEFACE,Conteuse Justine DEVIN,Compagnie DEDANSDEHORS , Compagnie DONIN, Compagnie Planche Famille ,Cie Champ de Lunes ,artistes peintres et sculpteurs etc...

Spécialisation:Spectacle Jeune Public

Présidente de la Compagnie DedansDehors (La Rochelle)



Mes compétences :

Musique

Peinture

Sculpture

Théâtre