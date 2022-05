Martine KAHN

PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LA FONCTIONS PUBLIQUE

SEPTEMBRE 1974 - Assistante sociale polyvalente de secteur à la mairie d’Aubervilliers :.

MAI 1979 - Détachement auprès de la direction de la PJJ du 93 : conduite d’enquêtes sociales de fond dans le cadre de mesures d’assistance éducative ordonnée par le juge pour enfant du secteur.

SEPTEMBRE 1983 - Affectation auprès de l’équipe psycho-éducative de Pantin : prise en charge socio-éducative de la délinquance des mineurs. Actions de formation au profit des écoles de travailleurs sociaux (monitrice de stage, membre du jury d’examen).

FEVRIER 1990 - Création du service social du personnel au tribunal de grande instance de Bobigny : SEPTEMBRE 1992 - Affectation auprès du Comité de Probation et d’Assistance aux détenus Libérés de Paris. Collaboration avec les juges d’applications des peines à la réinsertion de condamnés bénéficiaires de mesures substitutives à l’incarcération ou post-incarcération.

JUILLET 1994 - Exercice des fonctions de secrétaire nationale auprès d’une Fédération syndicale du ministère de la Justice ayant en charge le secteur de l’administration pénitentiaire . Prise en charge de la politique syndicale nationale dans le cadre de sa définition, son animation et sa communication qui en était faite auprès des acteurs syndicaux ainsi que des directeurs et des ministres successifs. Représentation de l’organisation dans les instances paritaires nationales.

AOUT 1999 - Détachement puis intégration auprès du conseil général du 93, direction de la Prévention et de l’action Sociale au titre de responsable de circonscription sociale Les Lilas / Le Pré Saint-Gervais. Exercice de fonctions de direction technique d’encadrement et de management d’une équipe plu-professionnelle de 20 fonctionnaires. Mener une réflexion sur la modernisation des services, organiser la circulation de l’information technique, collaborer au plan de formation et mettre en œuvre les orientations départementales en mettant en œuvre des outils méthodologiques. Travail en partenariat local et départemental.

FEVRIER 2002 - Mise à disposition d’une fédération syndicale, en vue de l’exercice de la fonction de secrétaire nationale ayant en charge le ministère de l’intérieur, hors police nationale.

FEVRIER 2005 - Réintégration au conseil général du 93, service Personnes Agées Personnes Handicapées. Chargée du suivi de la politique conventionnelle de la population âgée dans ses dimensions administratives, budgétaires et opérationnelles. Il s’agissait d’assurer le suivi et la mise en œuvre des conventions avec les villes, les centre locaux d’information et de coordination

FEVRIER 2007 - Directrice du pôle gérontologie handicap à la mairie d’Aulnay-sous-Bois,

JANVIER 2011 – Responsable de la mission médiation entre la population et les services de la commune.

JANVIER 2013 – Directrice des audiences et de la médiation municipale auprès d'une collectivité territoriale (2500 agents).



Mes compétences :

Audit