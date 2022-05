Martine KRUTTEN

Issue du paramédical et du social, je souhaiterai aujourd’hui exercer le métier d’agent d’accueil social.



Je suis une personne sociable, dynamique, optimiste et rigoureuse avec des qualités relationnelles ainsi que des capacités d’écoute.

En tant qu’agent d’accueil, je sais mémoriser, décider et trancher lorsqu’il y a des choix à faire.

Par ailleurs, j’ai des bases en psychologie ce qui n’est pas négligeable dans ce métier.

Consciencieuse et débrouillarde, j’apprécie le travail bien fait et me sens tout à fait capable d’exercer ce métier d’agent d’accueil au sein de votre établissement.



En conclusion, je tiens également à vous informer que je suis éligible à certains contrats aidés.





Mes compétences :

Microsoft Word

Autodidacte