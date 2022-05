Martine LACAZE

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature aux postes : d'agent d'entretien, femmes de chambres ou lingère.



Travailleuse, rigoureuse et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer un de ses différents postes. Possédant une motivation sans faille,je saurai mener à bien les différentes missions que l'on me confiera.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à une équipe.



Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ces postes et me pousse, au contraire, à faire mes preuves.





Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.





Lacaze Martine



Mes compétences :

blanchisserie

Hôtellerie

femmes de chambre

Agent d'entetien (camping)

Ski