Martine LAFFITTE

Secrétaire commerciale pendant 10 ans dans le secteur du matériel médical, j'avais la charge de la gestion du magasin, achat fournitures et matériels, inventaire, plus la réception des clients et des fournisseurs. Facturation et petite comptabilité ( remise en banque et tenue de caisse).

Puis secrétaire comptable dans une association intermédiaire d'insertion pendant 8 ans. Facturation et comptabilité, sauf déclarations fiscales.

A l'heure actuelle sans emploi