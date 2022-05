Martine LALEVEE

Au cours de mon parcours professionnel , j'ai développé 4 principaux domaines de compétence dans différents secteurs d'activité :



- La gestion d'un centre de profit

- Le développement commercial & du service clients

- Le management et l'animation d'équipes pluridisciplinaires

- La direction de projet d'organisation et d'informatisation





Mon projet professionnel sera réussi si je peux apporter à une nouvelle structure une valeur ajoutée dans ces différents domaines et faire fructifier encore mes acquis et connaissances dans un nouvel environnement.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Commercial

Conseil

Développement commercial

Formation

Gestion de projet

Logistique

Management

Organisation

Ressources humaines

secteur medico social

Services Clients