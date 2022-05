Martine LANDRY

Dynamique et communicante, j'aime relever les défis qui me sont proposés !

Passionnée par les autres cultures, j'ai consacré une partie de ma vie à la découverte de lieux et de ceux qui y vivaient.

Ces découvertes m'ont enrichie et m'ont permis d'aborder la vie en apportant un regard différent mais toujours intéressé.

Ces expériences m'ont été utiles dans ma vie professionnelle et j'entends bien maintenant continuer de les exploiter et d'en faire profiter les autres.



Mes compétences :

Vente complexe

Détection des besoins et propositions des off

Négociation commerciale

Maitrise de la démarche commercials grands com

Vente d'affaire

Force de propositions et de solutions

