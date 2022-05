Martine LANG

En cours de reconversion et admise en Bachelor Assistante administrative et RH au sein de l’école Omnis, je suis à la recherche d’un poste d’Assistante RH en contrat de professionnalisation, et plus particulièrement dans le domaine de la gestion de carrière et le recrutement.



Titulaire d’une Maîtrise Administration Economique et Sociale, et forte d’une expérience de 10 ans au sein de divers services administratifs, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une parfaite maîtrise de l’outil informatique et mon sens du relationnel et de l’organisation me permettent de m’intégrer et de m’adapter rapidement à tout nouvel environnement professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

GDD