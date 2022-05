Martine LANGE

Formation supérieure en Chimie Industrielle, 10 ans de laboratoire, puis reconversion vers la formation et les ressources humaines - 5 ans d’expérience comme formatrice - Parfaite maîtrise informatique et bureautique - Capable d’assurer des formations Excel, Project, Word, Powerpoint et Visio toutes versions, sans délais et pour tous publics - Parfaite ponctualité, grande qualité d’écoute, qualités pédagogiques et forte résistance au stress.



Mes compétences :

Formation