Martine LAPLEIGNE

Je suis praticienne en massages de bien être depuis 15 ans. Praticienne et consultante en ayurveda je propose un accompagnement personnalisé avec un bilan comportant une étude précise de votre état actuel et du déséquilibre à corriger. le diagnostic est effectué à la suite d'un questionnaire, de l'examen de votre langue, de la peau, des cheveux,des ongles, des yeux et la prise du pouls ayurvédique. Des conseils sur la diététique, ainsi que sur l'hygiène de vie, vous seront donnés. le traitement peut être accompagné de phytothérapie, d'aromatherapie, de massages spécifiques, de soins énergétiques. je reçois sur Carnoules dans une maison a la campagne, pour les consultations,les massages, les soins énergétiques et le yoga.

J'enseigne les massages suivants: ayurvédiques , tibétain, oriental, balinais, amérindien, femme enceinte, reflexologie plantaire thai, massage thai traditionnel etc...



Mes compétences :

Ayurveda

Magnétiseuse

Massages Ayurvédiques

Soins énergétiques