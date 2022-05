Martine LARRÉ

J'assure des fonctions de management et de pilotage de projets pour les grands comptes d'Astek et suis certifiée PMP.

Je suis intervenue chez nos différents clients, en régie ou au forfait, dans les domaines de l'assurance, du spatial, de l'aéronautique, de l'agroalimentaire et agriculture, ainsi que bancaire et telecoms, sur des marchés de support et développements. Les forfaits sont organisés en centres de services, cadrés par des marchés à unités d'oeuvre, autour des métiers du PLM, du décisionnel, de la gestion de configuration et documentation technique, du support en AMOA et du test et validation.

Au travers de mes expériences, j'ai développé les compétences suivantes :



* Pilotage

- Mettre en place et gérer une équipe de développement ou un centre de service

- Mettre en place et exploiter des indicateurs de performance, coûts et délais

- Gérer les budgets

- Elaborer, valider les livrables

- Assurer le reporting interne et externe

- Vérifier le respect des exigences



* Management

- Piloter des équipes pluri-disciplinaires (in-situ et ex-situ, de 3 à 30 personnes)

- Gérer les plannings et les congés

- Recruter les collaborateurs

- Conduire les entretiens annuels

- Elaborer le plan de formation les formations



* Organisation

- Optimiser l’affectation des ressources

- Prendre en compte les exigences de délais

- Assurer la continuité de service

- Organiser et mener des réunions (comités de pilotage, revues, techniques, internes)



* Démarche Qualité

- Animer une démarche continue d’amélioration (groupes de travail, retours client)

- Veiller à l’obtention du niveau de qualité attendu

- Mettre en œuvre un référentiel qualité



Mes compétences :

Centre de services

Gestion de configuration

Gestion de projet

Management

Pilotage de projets

Système d'Information

Direction de projet

PMP

Management qualité