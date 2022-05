Martine LAURET

Bienvenue sur mon profil,



Aujourd'hui GESTIONNAIRE PAYE chez EDF, je recherche à partir de mi novembre 2013, un poste de comptable unique incluant la comptabilité sociale ou un poste de gestionnaire paie et ADP au sein d'un service RH.

Après 5 années d’expérience en comptabilité générale et d'administration du personnel, et l'obtention du diplôme de Gestionnaire de Paie en Mai dernier, je souhaite mettre à votre disposition mon enthousiasme, ma rigueur et mon aisance relationnelle.





Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Gestion de la paye

Comptabilité générale

Comptabilité analytique