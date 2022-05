Martine LAUWERYNS

Durant treize années, j’ai occupé le poste d’assistante commerciale. Lors d’expériences enrichissantes au sein de sociétés de services et de commerce de gros, j’ai pu développer mes compétences administratives et commerciales. Outre les travaux administratifs, je maîtrise également les techniques d'accueil physique et téléphonique, le suivi commercial (gestion des dossiers...) ainsi que l'outil informatique et les logiciels bureautiques classiques.

Méthodique, rigoureuse, polyvalente et autonome dans mon travail, je sais également m'adapter aux différentes méthodes de travail qui font toute la personnalité d'une entreprise.

Dynamique et très motivée, je souhaite aujourd'hui m'investir dans une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion des commandes

Archivage

Relance client

Facturation

Relations clients

Réalisation de devis

Capacité à travailler en équipe et en autonomie.

Affranchissement du courrier

Traitement des litiges