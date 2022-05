Je m'appelle Martine Lefebvre, j'ai 59 ans, j'habite La couture, un petit village situé dans le Pas-de-Calais, entre Béthune et Lille.

Je suis biographe familiale, j'aime à dire que je prête ma plume aux personnes qui souhaitent raconter leur vie à travers un livre. Pour écrire une biographie, il faut compter environ 9 mois. Je m'adresse plus particulièrement à un public d'un âge certain, car pour raconter sa vie, il faut d'abord l'avoir vécue.

Je m'adresse également à un public beaucoup plus diversifié par le biais de livres/albums sur les événements de la vie comme les naissances, les mariages, les anniversaires, les noces d'or...