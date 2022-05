Martine LEFOL

Professeur d'éducation physique et sportive,Breveté d'état canoé kayak 1er et 2ème degré depuis 1980;ma passion est de transmettre mon amour de la glisse en Eaux-Vives , celui de la nature,ainsi que la préservation de l'environnement.

Membre de l'Equipe de France de kayak pendant 10 ans,j'ai également parcouru de nombreuses rivières en France, Europe, Norvège,Canada,Afrique et U.S.A.

Aujourd'hui,j'initie et encadre des groupes dans cette activité,dans mon département,en organisant des descentes sur un ou plusieurs jours dans les Gorges de l'Ardèche et du Chassezac.

Je souhaiterais pouvoir trouver des partenaires, pour participer à l'organisation d'expéditions en canoé à l'étranger.



Mes compétences :

Brevet

Brevet d etat

CANoé

Encadrement

expéditions

Guide

Nature