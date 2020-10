Martine TERRAGNO

Passionnée du végétal, j'opère une reconversion professionnelle en 2009, pour être en contact avec le vivant.

En effet, après 14 années passées comme graphiste dans le monde audiovisuel à composer formes et couleurs pour un monde virtuel, je décide d'utiliser cette expertise pour composer des espaces végétalisés et sculpter des arbustes.

J'ai démarré mon activité auprès des particuliers en proposant mes services d'entretien et création de jardins. Puis j'ai créé mon autoentreprise pour gérer l'entretien d'un parc arboré de 5400 m2 pour une copropriété à Meudon et ce pendant 2 ans.

Aujourd'hui avec 8 années d'expérience comme jardinière-paysagiste, j'aspire plus que jamais à créer du beau végétal.

J'aimerais être paysagiste d'intérieur, créer des murs végétaux, composer des terrariums, me spécialiser dans la taille japonaise, (le niwaki) et... travailler avec passion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Identifier les besoins

Communiquer sur les choix opérés

Aménagements paysagers

Création de beau

Entretien des végétaux