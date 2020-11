Martine ZLOCZEWSKI

La rentrée se prépare maintenant !!



Consultante Free lance depuis 9 ans après une longue carrière commerciale dans le secteur du travail temporaire, je suis à votre disposition pour toute prise de RDV auprès de professionnels dans tout domaine



Je suis l'assistante dont vous avez besoin ponctuellement ou régulièrement afin d'accéder aux grands comptes ou aux plus petites sociétés. Préparez votre rentrée avec un nouveau souffle, de nouveaux projets et tout cela se prépare.

En fonction de votre projet, nous essayerons ensemble de trouver la meilleure stratégie afin d'atteindre le but commercial ou financier que vous vous êtes fixés

Bien entendu je peux vous assurer les services annexes à savoir qualification de fichier etc...

Je suis à votre écoute et connaissant bien le monde de l'entreprise je réponds au mieux à vos attentes

N'hésitez pas à me consulter

Nous parlons de votre projet , je vous propose des solutions, un devis



mczlo@yahoo.fr

06 33 70 48 82



Mes compétences :

Réactivité