Martinez GUILLAUME

Situation professionnelle stable.



Compétences principales:



25 ans d'expériences professionnelles



Responsable de la qualité industrielle projet : assurance qualité composant et process

Responsable technique industriel dans le développement de packaging cosmétique

Coordinateur de projet industriel: produit électronique,produit de consommation et moule plastique.

Gestion d'une équipe qualité process et contrôle réception

Manager Méthodes (produit électronique)

Coordination internationale: Allemagne-Fr-Chine-Japon-USA-Australia-India

Expertise en métrologie



- Mes principaux employeurs -:



2007-2022: Schneider-Electric

2006 : Cosworld; développeur en packaging cosmétique

2005 : X-10 Electronics - produit electronique

1999-2005 : Thomson Multimedia

1999 : SEB

1998 : Cermex et Tetrapack - industrie packaging

1997 : Parvex et TWR, Industrie automobile



Mes compétences :

Management de la qualité

Management de Project

Pilote AMDEC

Process qualification

Audit qualité