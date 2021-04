Marwa BELHADJ

Je suis un ingénieur en informatique spécialisé en étude et développement des systèmes d'informations.

Je suis active et ambitieuse, j'étais un membre es clubs informatiques InfoPLus et .NetPlus de la faculté des sciences de Tunis, j'ai réalisé des ateliers d'initiation dans les technologies WPF, WP7 et Androïde. J'ai participé au challenge mobile "Netlinks", 24 heures de développement mobile, à l'INSAT en 2012.

Je suis passionnée par les nouvelles technologies. J'ai effectué une formation 100% pratique en développement du Java/JEE (COO, Swing, JDBC, Hibernate, JSF, JPA, Spring).



Mes compétences :

Oracle Database

Java

Java EE

PHP 5

CSS 3

HTML 5