Mary Ann LARES (NORRIS)

Directrice générale des entreprises technologiques avec plus de 15 ans d'expérience dans le rôle de DG. Expertise @ le gestion des équipes: depuis du personnel junior aux investisseurs en passant par les membres du bureau de direction et du conseil d'administration. Vision stratégique et analytique globale. Large réseau de relations dans les secteurs du capital de risque et du capital-investissement (VC Funding). Gestion de ressources humaines dans le monde. Prise de parole en public (Keynote Speaker) lors de grands événements. Expérience internationale : avoir travaillé et/ou étudié aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Équateur.

Langues: langue maternelle anglaise, français courant, espagnol et allemand niveau intermédiaire.