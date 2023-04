Ma double formation en Psychologie et en gestion commerciale (Management et Marketing) m'a permis d'obtenir une expérience riche dans le domaine de la grande Distribution en France ainsi qu'à l'international.



Spécialisée dans les GMS Alimentaires et après avoir eu la responsabilité de centres de profits de plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffres d'affaires annuel , j'ai souhaité continuer à m'orienter en France, vers la gestion d'équipes en apportant mes compétences issus de ma licence en Psychologie.





Avide de contacts humains et musicienne invétérée j'ai souhaité créer mon entreprise d’événementiels il y a maintenant plus de 10 ans. Structure en pleine expansion, où je peux mettre en exergue mon appétence pour un service client de qualité, elle propose une offre diversifiée de services allant de la gestion à la mise en place d’événements aussi bien dans le secteur privée que public.



Avide de savoirs et de nouveaux échange , j'invite toutes les personnes qui le souhaiteraient à me contacter, pour un projet de carrière, plus de renseignements ou tout simplement échanger.



A bientôt



Marylène Follain



Mes compétences :

Chef de rayon

Psychologie

Marketing

Grande distribution