Marylène OZON

Ma formation universitaire et mon expérience professionnelle chez Connectis, Oodrive et Logicom m'ont permis de développer de solides compétences en matière de marketing stratégique, de key account management et de gestion de projets.



Chez Connectis depuis 2015, j'ai piloté une nouvelle stratégie marketing pour la vente directe et indirecte, et intégré de nouveaux produits au catalogue Cloud à direction des partenaires. Grâce à ces changements, Connectis a gagné en notoriété sur le web et des leads sont générés naturellement.



Chez Oodrive, entre 2013 et 2015, j'ai mis en place des actions marketing et créé de nouveaux deals pour stimuler nos ventes via la grande distribution. Les principaux succès se sont traduits par un fort développement des ventes, avec une augmentation de la fidélisation de la clientèle.



Chez Logicom, entre 2009 et 2013, j'ai développé des actions Marketing stratégiques et opérationnelles liées aux projets qui m'ont été confiés. J'ai pu également me spécialiser dans l'organisation d'événements, la gestion des relations presse, la création et la mise à jour de sites internet, mais aussi dans la formation de produit/ gamme.



De nature rigoureuse, créative et ambitieuse, je me suis découverte une réelle passion pour les milieux du Cloud, de l'Hi-Tech et de l'innovation..



Mon leitmotiv est de toujours aller au devant de nouvelles expériences, et de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Chef projets

Communication

Évènementiel professionnel et grand public

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Getsion de comptes

Marketing stratégique

Key account management