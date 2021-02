Maryline BASTIDE

2017 certification /inscription au RNCP du titre de :éco-recycleur(se) ameublement et décoration niveau 4 (jo du 07/12/2017)

Développement de lingénierie formation formateurs éco recycleurs

Référencement qualité sur les réseaux suivant DATADOCK,KAIROS,ma formation pour tous, OREF CARIF



Etude des matières et commercialisation de produits de décoration écologiques

(Dépôt de brevet INPI fabrication de produits décoratifs et ingénierie de formation)

Création d'un éco label et marque ; artisans éco-recycleurs (charte qualité environnementale et économique)



2016 Labellisation par la chambre de métier Occitanie réseau « réparateurs »



2014; Développement de l'activité: animation et dynamisation de salons par ateliers itinérants d'artisans.

janvier 2013 Développement du réseau éco-recyclage artisanal, secteur décoration, mobilier,matières premières (formations, création d'entreprise, activité commerciale..)promotion et développement économique du secteur/Pépinière d'artisans /site internet/réseau virtuel



JANVIER 2012 Création dun réseau de groupe secteur artisans et artisans d art/développement d un réseau de formateurs artisans/ (arfogard artisans formateurs du Gard)/développement en cours du réseau virtuel,(site internet)

En parallèle, gestion entreprise décoration



MAI 2009 a JANVIER 2012 Création dun organisme de formation en corrélation avec lentreprise/Développement de lunité de formation, spécialisation créateurs d entreprise,éco-recyclage des matières premières.

En parallèle, gestion entreprise décoration



(janvier 2005 a Juillet 2010) Chantier Restauration d'un château fort du 12e sièclet

Coordinatrice des travaux/chef de projet/décoratrice



jUIN 2003 Bastide créations st martin de valgalgues Création SARL

Ouverture boutique/atelier

Développement des activités sur la décoration dintérieur,

Avril 2001 a juin 2003 Bastide créations ALES Ouverture magasin



jANV 98 A MARS 2001 Bastide créations c.c Ales hyper u Création d'entreprise

Ouverture d'une boutique De meubles et objets recyclés

Décoration murales

Formation personnel travail artisanal/commercialisation

Techniques de vente/devis





Nov 96 a Nov 97 Leroy Merlin Aubagne Chef de secteur(cadre)

Gestion des ressources humaines

Animation d'une équipe de 55 personnes

Mise aux normes de sécurité du secteur



Sept 95 a nov 96 Leroy Merlin Rennes/Caen/nice/Marne la vallée Chef de secteur(cadre)

Formation audit gestion ressources humaines/action correctives



Mars 95 a Aout 95 Du pareil au même Béziers Directrice(cadre)

Ouverture 1ere unité dans lHérault

Mai 94 a Mars 95 Du pareil au même Avignon Directrice(cadre)

Ouverture 1ere unité dans le sud





Juillet 93 a Mai 94 Pier import France Lyon Directrice adjointe

Sept 92 a Juillet 93 Pier import France Grenoble Directrice adjointe

Gestion et optimisation dune surface de vente de 600m2

Management et animation des équipe de ventes

Formations aux techniques de vente et commercialisation (marchandisage/marketing)



Aout 88 a Sept 91 Géant Casino Nimes Responsable secteur

Gestion admin/commerciale du secteur alimentaire



DIPLÔMES et FORMATIONS

Formation faïences et sculptures Veronique Vantesone Villeneuve les Avignon

Formation coaching, développement personnel (Paris, Robert Melcus 2014)

Formation enduits anciens (stucs, tadelakt) Fabrication, application(Charles Picard,Ales 2014)

Formation recyclage ,créations cartonnages,papiers.(cartonnable Lunel 2013)

Formation tournage sur bois( Alain Mailland .Chamborigaud 2011)

Formation tapisserie dameublement (Etienne champenois uzes 2011)

Formation "formateurs" chambre des métiers du Gard (2010)

Formation maitre d'apprentissage niveau 1 (chambre des métiers DU Gard 2009)

Formation création de mobilier(ateliers de beaumaresque 2009)

Qualification qualité d'artisan d'art(chambre des métiers du gard 2007)

Formation créations de site internet( infographis2007)

Formation poterie (Mejeannes le clap 2008)

BTS gestio



Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Economie sociale et solidaire

Gestion des déchets

Arts et culture

Ingénierie de formation

Anticipation

Techniques de vente

Coaching professionnel

Artisanat