Maryline Guiet

Mesdames, Messieurs,



En ma qualité de traductrice et lectrice-correctrice indépendante, je propose depuis une douzaine d'années des textes de grande qualité en langue française.



J'aimerais vous présenter brièvement ma démarche : traduire, c'est quoi ? Comment la traduction fonctionne-t-elle ?

Il ne suffit pas de maîtriser deux langues pour fournir des textes de qualité, loin s'en faut. Cela vaut autant pour les textes de nature spécifique (technique ou juridique) que pour les campagnes publicitaires créatives. La traduction est bien plus que le simple transfert de contenus d'une langue source vers une langue cible. Une traduction réussie nécessite des recherches détaillées, le recours à une terminologie correcte, un style approprié et la plus grande précision.

Les langues sont utilisées par un groupe de personnes en un lieu donné, dans une culture spécifique, dans des conditions naturelles et un contexte géopolitique variés et elles évoluent en permanence. Parce que les langues sont des reflets vivants de notre monde, vous avez tout à gagner à miser sur le professionnel de langue maternelle pour obtenir des textes parfaitement localisés.



Qu'y a-t-il concrètement derrière mon offre ?

Je suis française avec une longue expérience en Allemagne. Je possède des connaissances approfondies de la langue allemande ainsi qu'une totale compréhension des situations rencontrées par le lecteur français, dont la façon de penser se retrouve dans la langue française.

Seuls les linguistes de formation avec un sens aiguisé de l'adaptation sont en mesure de restituer vos messages correctement. Pour ce faire, le contenu n'est pas nécessairement modifié, mais mis en forme de manière tout aussi soigneuse que compétente pour être compris par le destinataire. Je me suis par exemple approprié un certain nombre de spécificités de l'espace linguistique allemand et français en Suisse pour également proposer mes services sur ce marché.

FrenchWorkplace vous accompagne dans la traduction de l'ensemble de votre communication d'entreprise, qu'il s'agisse de communiqués de presse exigeants, de votre présence sur le Web ou encore de manuels techniques. Je me charge par ailleurs de la traduction de vos documents confidentiels, rapports de gestion et bilans.

Mon offre s'adresse aux clients entreprises, aux particuliers et aux agences de publicité.

Vous trouverez sur mon site www.frenchworkplace.com de plus amples détails concernant mes domaines de spécialisation, les types de textes pris en charge ainsi que les prestations linguistiques proposées, un aperçu tarifaire et mes références.

L'activité du traducteur évolue au fil du temps, c'est pourquoi j'utilise en plus de mes bases de données, glossaires et textes de référence des outils TAO (traduction assistée par ordinateur, notamment SDL Trados Studio) me permettant de traiter les formats les plus variés et de tenir à jour une terminologie consistante pour chaque client. De tels programmes mémorisent la traduction des termes techniques en contexte et facilitent leur recherche pendant le travail, ce qui est essentiel pour les textes complexes ou présentant une certaine longueur.



N'hésitez pas plus longtemps : seul le locuteur natif peut satisfaire efficacement et avec la qualité requise aux exigences linguistiques et stylistiques de vos textes.



Sincères salutations,



Maryline Guiet

Votre spécialiste de la langue française !





FrenchWorkplace

Maryline Guiet - Traductions allemand (DE-CH) > français (FR-CH) - Membre du BDÜ et de la SFT

436 avenue de la Justice de Castelnau

F-34090 Montpellier

Mobile : 0033 / 675964432

E-mail 1 : maryline@frenchworkplace.com

E-mail 2 : maryline.guiet@t-online.de

www.frenchworkplace.com

Proz.com: http://www.proz.com/profile/124841

https://www.facebook.com/FrenchWorkplace



