Laurie AUDEBERT

Après plus de 12 ans dans l'organisation de salons professionnels, durant lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner mes clients dans leur préparation et participation aux événements, j'ai choisi de mettre mes talents relationnels au service des enfants de 8 ans et plus, adolescents, jeunes adultes, en difficulté d'apprentissage, situation scolaire compliquée, ou manque d'autonomie ou de confiance en soi. Je souhaite inclure dans le processus d'accompagnement, les parents et enseignants, afin de travailler ensemble vers plus de bien-être et plaisir d'apprendre, de motivation, d'autonomie, dans le respect des besoins de chacun et la bienveillance. Je propose des accompagnements individuels, ateliers collectifs, et conférences sur le thème de l'amour de soi suivies d'ateliers artistiques.



