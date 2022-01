Maryline MOLINIER

Après une expérience de 5 ans en tant qu'agent d'accueil social et répondant 115 dans une structure Foyer de jeunes travailleurs, Je souhaiterais donc poursuive ma carrière professionnelle dans le milieu de l'aide sociale et familiale ou la santé, les mutuelles etc. Passionnée du métier, polyvalente, à l'écoute, rigoureuse, je sais prendre des initiatives. J'aime renseigner, évaluer et orienter les publics et leur présenter des solutions adaptées, améliorer ou créer des procédures, des supports de travail. Je sais travailler en équipe mais également de manière très autonome. Forte de cette expérience, à la fois humaine et enrichissante par sa polyvalence, je souhaite mettre à votre disposition mes compétences.